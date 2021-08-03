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Во Львове выздоровели все COVID-пациенты, у которых был подтвержден штамм "Дельта"

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Вторник 03 августа 2021 12:53
Во Львове выздоровели все COVID-пациенты, у которых был подтвержден штамм "Дельта" Фото: во Львове выздоровели все больные штаммом "Дельта" (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Во Львовской областной инфекционной больнице выздоровели все трое пациентов с коронавирусом, в которых был подтвержден штамм "Дельта". Все они иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ТСН.ua главного инфекциониста Львовской обалсти Сергея Федоренко.

"В нашей больнице лечили трех больных, у которых официально подтвердили штамм "Дельта". Один пациент - это гражданка Российской Федерации, другие прибыли из Великобритании. На сегодня все эти люди вписаны из стационара, они полностью выздоровели", - рассказал Федоренко.

Сначала у больных наблюдали незначительное повышение температуры. При этом ни обоняние, ни вкус у них не пропадал, тогда как раньше это были признаки болезни.

"Они вроде бы и неплохо себя чувствовали, а потом внезапно начала развиваться дыхательная недостаточность, появился кашель. Во всех были зафиксированы двусторонние поражения легких. Была высокая температура, процент поражения легких составил ориентировочно 40-50%. Только применяя все необходимые медикаменты, которые являются рекомендованными при лечении коронавируса, удалось их спасти", - добавил врач.

Ранее штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве в иностранцев.

Напомним, в Киеве умер первый пациент со штаммом коронавируса "Дельта".

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