UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Львовская область передала на утилизацию 40 000 доз вакцины AstraZeneca

Автор: Сергей Новиков

Львовская область не использовала около 40 000 доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Их передадут на центральные склады для утилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, область получила вакцину как неотложную помощь.

"Есть около 40 тысяч доз этой вакцины, которую область не использовала. Соответственно, она возвращается на централизованные склады. Уже на месте ее утилизируют", - подчеркнул он.

Как пишут местные СМИ, жители Львовской области при вакцинации предпочитают препарат Pfizer, меньше всего вакцинируются именно AstraZeneca.

Напомним, до этого в Украине утилизировали 34 000 доз вакцины Pfizer из-за нарушения условий хранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаЛьвовская областьAstraZeneca