Львівська область передала на утилізацію 40 000 доз вакцини AstraZeneca

Львівська область не використала близько 40 000 доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Їх передадуть на центральні склади для утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, область отримала вакцину як невідкладну допомогу.

"Є близько 40 тисяч доз цієї вакцини, яку область не використала. Відповідно, вона повертається на централізовані склади. Вже на місці її утилізують", - підкреслив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі Львівської області при вакцинації віддають перевагу препарату Pfizer, найменше вакцинуються саме AstraZeneca.