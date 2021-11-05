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Львівська область передала на утилізацію 40 000 доз вакцини AstraZeneca

Автор: Сергей Новиков

Львівська область не використала близько 40 000 доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Їх передадуть на центральні склади для утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, область отримала вакцину як невідкладну допомогу.

"Є близько 40 тисяч доз цієї вакцини, яку область не використала. Відповідно, вона повертається на централізовані склади. Вже на місці її утилізують", - підкреслив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі Львівської області при вакцинації віддають перевагу препарату Pfizer, найменше вакцинуються саме AstraZeneca.

Нагадаємо, до цього в Україні утилізували 34 000 доз вакцини Pfizer через порушення умов зберігання.

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ВакцинаЛьвовская областьAstraZeneca