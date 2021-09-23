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Львовская область перевела на дистанционку более 85% школ

Автор: Артем Горовенко

Из-за "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. В такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Департамента образования Львовской ОГА.

В документе говорится о том, что с 23 сентября из-за "желтой" зоны ученики и студенты прекратили посещение учебных заведений, кроме начальных классов и воспитанников детсадов. Также в нормальном режиме работают учебные заведения, в которых не менее 80% персонала вакцинировано от COVID.

"То есть более 85% заведений общего среднего образования с 23.09.2021 года организовали обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевских школах откроют пункты вакцинации от COVID, чтобы ускорить прививочную кампанию среди учителей и родителей школьников.

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