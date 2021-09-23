Львівська область перевела на дистанційку понад 85% шкіл

Ради "жовтої" зони адаптивного карантину у Львівській області на дистанційку перевели понад 85% шкіл. У такій формі продовжують навчання учні 5-11 класів у школах, рівень вакцинації від COVID в яких не досяг 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Департаменту освіти Львівської ОДА.

У документі йдеться про те, що з 23 вересня через "жовту" зону учні та студенти припинили відвідування навчальних закладів, крім початкових класів та вихованців дитсадків. Також в нормальному режимі працюють навчальні заклади, в яких не менше 80% персоналу вакциновано від COVID.

"Тобто понад 85% закладів загальної середньої освіти з 23.09.2021 року організували навчання в дистанційній формі", - йдеться в повідомленні.