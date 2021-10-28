"Красная" зона во Львовской области: опубликован полный список ограничений

Комиссия ТЭБ и ЧС Львовской области поддержала решение Госкомиссии о введении "красной" зоны карантина. В связи с чем был обнародован список ограничений, которые будут действовать в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.
По словам заместителя председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, худшая ситуация сейчас в Львовском районе, однако рост уровня заболеваемости и заполненности COVID-коек наблюдается по всей территории области, кроме города Моршин, где зафиксировано только 22 больных.
"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации отныне касается не только работников учреждения, но и посетителей", - отметил Загайный.
Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести на территории области ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня, а именно запретить прием посетителей:
Кроме этого запрещено:
Однако, ограничения не применяются при условии наличия:
"Что касается справки, которая бы подтверждала противопоказания для проведения вакцинации, как сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА, сейчас в Минздраве разрабатывают форму такого документа", - добавляют в сообщении.
Напомним, уже с 30 октября в "красной" зоне карантина в целом будет находиться 15 областей Украины.