"Червона" зона у Львівській області: опубліковано повний список обмежень

Комісія ТЕБ і НС Львівської області підтримала рішення Держкомісії про запровадження "червоної" зони карантину. У зв'язку з чим було оприлюднено список обмежень, які діятимуть в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.
За словами заступника голови Львівської ОДА Віталій Загайний, найгірша ситуація зараз у Львівському районі, проте зростання рівня захворюваності та заповненості ліжкового фонду спостерігається по всій території області, окрім міста Моршин, де зафіксовано лише 22 хворих.
"Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня. Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив Загайний.
Так, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила запровадити на території області обмежувальні заходи, передбачені для "червоного" рівня, а саме заборонити приймання відвідувачів:
Крім цього заборонено:
Однак, обмеження не застосовуються за умови наявності:
"Щодо довідки, яка б підтверджувала протипокази для проведення вакцинації, як повідомили у департаменті охорони здоров'я ЛОДА, наразі у МОЗ напрацьовують форму такого документу", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, вже з 30 жовтня у "червоній" зоні карантину в цілому перебуватиме 15 областей України.