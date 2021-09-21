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Львовская область разворачивает дополнительные COVID-стационары

Автор: Сергей Новиков

Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19. Пациентов уже начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса.

Сообщается, что за вчера во Львовской области госпитализировали 152 человек с COVID-19, а всего в стационарах находится 1 268 таких пациентов. Таким образом, больницы уже заполнены на 38,4%.

По словам Чемериса, с сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 будут принимать Сокальская и Рудковская больницы, а в ближайшее время еще три - Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская.

"До вчера в области было 8 медучреждений, где лечили взрослых, и одна детская больница. С сегодняшнего дня в работу запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Кроме того, еще трем заведениям дали поручения подготовить COVID-отделения к приему пациентов", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина с 22 сентября.

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Львовская областьКоронавирус