Львовская область ужесточает карантин с 31 января: какие будут ограничения
Карантин во Львовской области будет ужесточен с 31 января 2022 года. Областные власти приняли соответствующее решение, хотя регион пока не переходит в "красную" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовской ОГА.
Сообщается, что с 00:00 31 января во Львовской области запрещается:
- прием посетителей в барах ресторанах и кафе. Разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;
- работа непродовольственных рынков;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);
- прием посетителей в развлекательных заведениях;
- проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.
При этом во Львовской ОГА уточнили, что вышеуказанные ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) есть отрицательный тест на COVID, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении от COVID.
Напомним, накануне во Львовской области отложили переход в "красную" зону, регион пока остается в "оранжевой", где местные власти могут ужесточать карантин на свое усмотрение.
Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, самый высокий риск быстрого перехода в "красный" уровень эпидемической опасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.