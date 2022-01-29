Львівська область посилює карантин з 31 січня: які будуть обмеження

Карантин у Львівській області буде посилено з 31 січня 2022 року. Обласна влада прийняла відповідне рішення, хоча регіон поки не переходить в "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської ОДА .

При цьому у Львівській ОДА уточнили, що вищевказані обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) старше 18 років і організаторів (співробітників закладу, ринку) є негативний тест на COVID, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання від COVID.

Повідомляється, що з 00:00 31 січня у Львівській області забороняється:

Нагадаємо, напередодні у Львівській області відклали перехід в "червону" зону, регіон поки залишається в "помаранчевій", де місцева влада може посилювати карантин на свій розсуд.

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, найвищий ризик швидкого переходу в "червоний" рівень епідемічної небезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.