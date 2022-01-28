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Остается в "оранжевой". Введение локдауна во Львовской области отложили

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Львов, Пятница 28 января 2022 19:54
Остается в "оранжевой". Введение локдауна во Львовской области отложили Фото: решение о переводе Львовской области в "красную" зону отложили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина. Вопрос планируют рассмотреть через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент охраны здоровья Львовской областной госадминистрации.

"Члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении в Львовской области "красной" зоны эпиднебезопасности на одну неделю", - говорится в сообщении.

Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Орест Чемерис, в течение этих семи дней будут отслеживаться показатели заболеваемости и госпитализаций. Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится через неделю. На нем вернутся к вопросу о переводе региона в "красную" зону, если ситуация ухудшится.

Напомним, сегодня в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская. По данным Министерства здравоохранения на утро 28 января, в эту зону могут попасть еще 7 регионов, включая Львовскую область.

Отметим, в Минздраве ранее заговорили о возможности отмены карантина в Украине.

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