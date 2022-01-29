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Львовская область ужесточает карантин с 31 января: какие будут ограничения

Автор: Сергей Новиков

Карантин во Львовской области будет ужесточен с 31 января 2022 года. Областные власти приняли соответствующее решение, хотя регион пока не переходит в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовской ОГА.

Сообщается, что с 00:00 31 января во Львовской области запрещается:

  • прием посетителей в барах ресторанах и кафе. Разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;
  • работа непродовольственных рынков;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);
  • прием посетителей в развлекательных заведениях;
  • проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.

При этом во Львовской ОГА уточнили, что вышеуказанные ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) есть отрицательный тест на COVID, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении от COVID.

Напомним, накануне во Львовской области отложили переход в "красную" зону, регион пока остается в "оранжевой", где местные власти могут ужесточать карантин на свое усмотрение.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, самый высокий риск быстрого перехода в "красный" уровень эпидемической опасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

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