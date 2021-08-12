Во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от COVID

На сегодняшний день во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от коронавируса. Всего первую дозу вакцины получили почти 62 тысячи учителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого в Facebook.
"На данный момент первую дозу вакцины от COVID получили более 60% педагогов Львовской области. Если точно: 61871 человек со 100 тысяч", - написал он.
Напомним, в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса. Всего первую дозу получили 4,4 млн украинцев.
Ранее Кабмин ввел изменения на работу школ во время карантина. В частности, для работы учебного заведения необходимо, чтобы 80% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса.