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Во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от COVID

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от коронавируса. Всего первую дозу вакцины получили почти 62 тысячи учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого в Facebook.

"На данный момент первую дозу вакцины от COVID получили более 60% педагогов Львовской области. Если точно: 61871 человек со 100 тысяч", - написал он.

Напомним, в Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса. Всего первую дозу получили 4,4 млн украинцев.

Ранее Кабмин ввел изменения на работу школ во время карантина. В частности, для работы учебного заведения необходимо, чтобы 80% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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Львовская областьВакцинация