У Львівській області понад 60% педагогів отримали перше щеплення від COVID

На сьогоднішній день у Львівській області понад 60% педагогів отримали перше щеплення від коронавірусу. Всього першу дозу вакцини отримали майже 62 тисячі вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОДА Максима Козицького у Facebook.
"На даний момент першу дозу вакцини від COVID отримали понад 60% педагогів Львівської області. Якщо точно: 61871 людина зі 100 тисяч", - написав він.
Нагадавши, в Україні зробили понад 7 млн щеплень від коронавірусу. Всього першу дозу отримали 4,4 млн українців.
Раньше Кабмін ввів зміни на роботу шкіл під час карантину. Зокрема, для роботи навчального закладу необхідно, щоб 80% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.