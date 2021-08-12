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У Львівській області понад 60% педагогів отримали перше щеплення від COVID

Автор: РБК-Україна

На сьогоднішній день у Львівській області понад 60% педагогів отримали перше щеплення від коронавірусу. Всього першу дозу вакцини отримали майже 62 тисячі вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОДА Максима Козицького у Facebook.

"На даний момент першу дозу вакцини від COVID отримали понад 60% педагогів Львівської області. Якщо точно: 61871 людина зі 100 тисяч", - написав він.

Нагадавши, в Україні зробили понад 7 млн щеплень від коронавірусу. Всього першу дозу отримали 4,4 млн українців.

Раньше Кабмін ввів зміни на роботу шкіл під час карантину. Зокрема, для роботи навчального закладу необхідно, щоб 80% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

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