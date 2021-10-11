UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львовской области COVID-больные могут получить кислородные концентраторы у семейных врачей

Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области, пациентам, которые выписались из больницы, разрешено брать кислородные концентраторы у семейных врачей. Эта услуга является бесплатной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

"Кислородные концентраторы уже распределены между учреждениями здравоохранения в соответствии с утвержденными критериями и будут использованы согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи", - пишет пресс-служба.

Получить концентратор разрешено пациентам, подписавшим декларации с семейным врачом. Услуга является бесплатной.

"Учитывая нынешнюю тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 и увеличения количества случаев тяжелого течения, за средства государственной субвенции было приобретено 1520 кислородных концентраторов", - отметил директор департамента Орест Чемерис.

Отмечается, что концентраторы предназначены для пациентов, здоровье которых не требует постоянного надзора медработников, однако они и в дальнейшем нуждаются в кислородной терапии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьКоронавирус