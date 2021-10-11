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У Львівській області COVID-хворі можуть отримати кисневі концентратори у сімейних лікарів

Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області, пацієнтам, які виписалися з лікарні, дозволено брати кисневі концентратори у сімейних лікарів. Ця послуга є безкоштовною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

"Кисневі концентратори вже розподілені між закладами охорони здоров’я відповідно до затверджених критеріїв і будуть використані згідно із затвердженими стандартами надання медичної допомоги", - пише пресслужба.

Отримати концентратор дозволено пацієнтам, які підписали декларації із сімейним лікарем. Послуга є безкоштовною.

"Враховуючи теперішню тенденцію до зростання захворюваності COVID-19 і і збільшення кількості випадків важкого перебігу, за кошти державної субвенції було придбано 1520 кисневих концентраторів", - відзначив директор департаменту Орест Чемерис.

Зазначається, що концентратори призначені для пацієнтів, здоров’я яких не вимагає постійного нагляду медпрацівників, однак вони й надалі потребують кисневої терапії.

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