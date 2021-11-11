Во Львовской области вводят дополнительные ограничения для проезда в транспорте

Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. С 22 ноября в транспорте будет разрешено перевозить только COVID-безопасных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА .

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь при себе следующие документы:

отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины ("желтый" сертификат) или второй дозой ("зеленый" сертификат);

свидетельство, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом.

При этом ограничения не будут применяться при перевозках: