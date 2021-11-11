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Во Львовской области вводят дополнительные ограничения для проезда в транспорте

Автор: Валерия Полищук

Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. С 22 ноября в транспорте будет разрешено перевозить только COVID-безопасных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь при себе следующие документы:

  • отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины ("желтый" сертификат) или второй дозой ("зеленый" сертификат);
  • свидетельство, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом.

При этом ограничения не будут применяться при перевозках:

  • легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров не должно превышать пять человек (вместе с водителем), без учета детей младше 14 лет;
  • служебными и/или арендованными транспортными средствами предприятий по маршруту движения, о котором проинформировали органы Национальной полиции не менее чем за два дня.
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Львовская областьКоронавирус