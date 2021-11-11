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У Львівській області вводять додаткові обмеження для проїзду в транспорті

Автор: Валерія Поліщук

У Львівській області вводять додаткові обмеження на перевезення пасажирів у приміському транспорті. З 22 листопада в транспорті буде дозволено перевозити тільки COVID-безпечних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС, пасажири старше 18 років під час поїздки в транспорті будуть змушені мати при собі наступні документи:

  • негативний результат тесту на COVID-19 (методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену), зроблений не пізніше ніж за 72 години до Дня поїздки;
  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, дозволеною Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини ("жовтий" сертифікат) або другою дозою ("зелений" сертифікат);
  • свідоцтво, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус.

При цьому обмеження не застосовуватимуться при:

  • перевезенні легковими автомобілями. Кількість пасажирів не повинна перевищувати п'ять осіб (разом з водієм), без урахування дітей молодше 14 років;
  • службові та / або орендовані транспортні засоби підприємств, установ та установ у межах кількості місць для сидіння та лише за маршрутом руху, про які поінформували органи Національної поліції не менше ніж за два дні.
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