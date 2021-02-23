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Ляшко готов публично сделать прививку индийской COVID-вакциной

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 15:29
Ляшко готов публично сделать прививку индийской COVID-вакциной Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться препаратом от коронавируса. Завтра в стране начнется COVID-вакцинация.

Об этом он заявил на брифинге.

На вопрос о том, готов ли он вакцинироваться индийской вакциной от коронавируса, Ляшко ответил: "Конечно, готов".

"Я уже публично вакцинировался индийской вакциной против дифтерии", - рассказал он.

Напомним, завтра в стране начнется вакцинация от коронавируса. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.

Отметим, первыми вакцину от коронавируса получат Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.

Кроме AstraZeneca, в Украине уже прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.

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