Ляшко: до конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины
В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.
"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.
Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.
Напомним, в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией, считает Максим Степанов.
Также глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19.
РБК-Украина писало, что, по состоянию на 3 марта, в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой суточный прирост случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.