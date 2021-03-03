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Ляшко: до кінця року вакцинуємо від коронавірусу 80% населення України

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 10:18
Ляшко: до кінця року вакцинуємо від коронавірусу 80% населення України Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вже почалась кампанія по вакцинації від коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID.

"Підтримка, яку ми маємо, вона надихає і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охоплимо щепленням", - повідомив він.

Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією, вважає Максим Степанов.

Також голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

РБК-Україна писало, що, станом на 3 березня, в Україні виявили 7235 нових заражень коронавірусом. Найбільший добовий приріст випадків у Києві та Івано-Франківській області.

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