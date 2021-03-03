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Ляшко: до конца года вакцинируем от коронавируса 80% населения Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

"Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой", - сообщил он.

Отметим, пока в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.

Напомним, в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией, считает Максим Степанов.

Также глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

РБК-Украина писало, что, по состоянию на 3 марта, в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой суточный прирост случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.

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