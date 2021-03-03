Ляшко: до кінця року вакцинуємо від коронавірусу 80% населення України

В Україні вже почалась кампанія по вакцинації від коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID.

"Підтримка, яку ми маємо, вона надихає і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охоплимо щепленням", - повідомив він.

Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.