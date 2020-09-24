Ляшко назвал условие, при котором могут снова ввести жесткий карантин

Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "НВ".

По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

"Предел (для ввода локдауна - ред.) - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже сейчас в течение 15 минут", - пояснил он.

Напомним, до этого Ляшко оценивал возможность введения жесткого локдауна в Украине после местных выборов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Добавим, сегодня в Украине обновили карантинные зоны.