В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.

Такое решение было принято 24 сентября.

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной зоне", а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.

"Красная зона"

В "красную зону" карантина снова попал Тернополь.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая зона"

В эту зону попали Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детских лагерей; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

"Желтая зона"

Киев, который сейчас находится в "оранжевой зоне", с понедельника будет "желтым". Также к "желтой зоне" отнесли Винницу, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Полтаву, Ровно, Черкассы и Чернигов.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме лиц, оказывающих услуги).

"Зеленая зона"

Обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

Также РБК-Украина писало, что по оптимистическим прогнозам, Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта.