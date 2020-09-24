Ляшко назвав умову, за якої можуть знову ввести жорсткий карантин

Поділ території України на чотири зони карантину за рівнем захворюваності на коронавірус в цілому був ефективним. Однак його ефективність залежить від місцевої влади.

Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ".

За словами Ляшка, введення жорсткого карантину в Україні не знадобиться, якщо всіх будуть дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Межа (для введення локдауну - ред.) - це заповненість ліжок. Коли система охорони здоров’я буде на межі колапсу, коли окрім "ковідних", у нас ще є велика кількість людей з інфарктами, з інсультами, а також іншими захворюваннями, коли невідкладна допомога повинна буде надаватись вже зараз протягом 15 хвилин", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього Ляшко оцінював можливість введення жорсткого локдауну в Україні після місцевих виборів.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що в Україні йде друга хвиля коронавірусу.

Додамо, сьогодні в Україні оновили карантинні зони.