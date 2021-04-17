Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода

Вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел коронавирусом после первой вакцинации дозой.

Ляшко сказал, что "даже не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как почти все 500 тысяч доступных доз CoviShield использовали для вакцинации.

"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на шесть месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше нуждается", - сказал Ляшко.