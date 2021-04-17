ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 11:04
Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел коронавирусом после первой вакцинации дозой.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булановой.

Ляшко сказал, что "даже не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как почти все 500 тысяч доступных доз CoviShield использовали для вакцинации.

"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на шесть месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше нуждается", - сказал Ляшко.

Ранее в Минздраве заявили, что все, кто вакцинировался CoviShield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любом из доступных площадок, не обязательно в Индии.

Прививки препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca начали делать в конце февраля. Вакцинацию второй дозой нужно сделать за 90 дней.

Ранее сообщалось, что Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Олег Ляшко Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19