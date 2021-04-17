Ляшко появнив, кому можна відтермінувати вакцинацію другою дозою AstraZeneca на півроку
Друге щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відтермінувати на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла коронавірусом після вакцинації першою дозою.
Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булановій.
Ляшко сказав, що "навіть не хоче говорити" про те, що Україна може не встигнути отримати другу дозу вакцини виробництва AstraZeneca після того, як майже всі 500 тисяч доступних доз CoviShield використали для вакцинації.
"Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на шість місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує", - сказав Ляшко.
Раніше в МОЗ заявили, що всі, хто вакцинувався CoviShield, отримають другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути вироблена на будь-якому із доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.
Щеплення препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca почали робити в кінці лютого. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити через 90 днів.
Раніше повідомлялося, що Індія може відновити постачання вакцини Covishield в червні.