Ляшко появнив, кому можна відтермінувати вакцинацію другою дозою AstraZeneca на півроку

Друге щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відтермінувати на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла коронавірусом після вакцинації першою дозою.

Ляшко сказав, що "навіть не хоче говорити" про те, що Україна може не встигнути отримати другу дозу вакцини виробництва AstraZeneca після того, як майже всі 500 тисяч доступних доз CoviShield використали для вакцинації.

"Якщо людина захворіла між першим і другим щепленням, то друге щеплення можна відтермінувати на шість місяців, щоб дозу отримала людина, яка більше її потребує", - сказав Ляшко.