Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода

Вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел коронавирусом после первой вакцинации дозой.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булановой.
Ляшко сказал, что "даже не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как почти все 500 тысяч доступных доз CoviShield использовали для вакцинации.
"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на шесть месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше нуждается", - сказал Ляшко.
Ранее в Минздраве заявили, что все, кто вакцинировался CoviShield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любом из доступных площадок, не обязательно в Индии.
Прививки препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca начали делать в конце февраля. Вакцинацию второй дозой нужно сделать за 90 дней.
Ранее сообщалось, что Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне.