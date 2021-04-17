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Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вакцинацию второй дозой AstraZeneca на полгода

Автор: Инна Собора

Вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел коронавирусом после первой вакцинации дозой.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булановой.

Ляшко сказал, что "даже не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как почти все 500 тысяч доступных доз CoviShield использовали для вакцинации.

"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на шесть месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше нуждается", - сказал Ляшко.

Ранее в Минздраве заявили, что все, кто вакцинировался CoviShield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любом из доступных площадок, не обязательно в Индии.

Прививки препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca начали делать в конце февраля. Вакцинацию второй дозой нужно сделать за 90 дней.

Ранее сообщалось, что Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне.

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Новости Украины Олег ЛяшкоВакцина
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