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Ляшко объяснил, почему медиков не обязали вакцинироваться

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Среда 29 сентября 2021 21:52
Ляшко объяснил, почему медиков не обязали вакцинироваться Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Украины не включило медицинских работников в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", - заявил он.

При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что в Украине вводится обязательная вакцинация для ряда профессий.

Кроме того, Ляшко 29 сентября заявил, что документ находится на согласовании.

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