Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна .

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже-відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? В даному випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.