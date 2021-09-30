Ляшко: ни одна область не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам

На сегодня ни одна из областей Украины не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам адаптивного карантина. Рано говорить о том, что Украина приближается к "красной" зоне.

"Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни "оранжевому", ни "красному" уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в "оранжевом" уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к "красному" уровню в каком-либо регионе - рано", - отметил он.