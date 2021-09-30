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Ляшко: жодна область не відповідає "помаранчевій" або "червоній" зонам

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 15:31
Ляшко: жодна область не відповідає "помаранчевій" або "червоній" зонам Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні жодна з областей України не відповідає "помаранчевій " або" червоній " зонам адаптивного карантину. Рано говорити про те, що Україна наближається до "червоної" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка журналістам.

"Сьогодні вранці жодна з областей не відповідає ані "помаранчевому", ані "червоному" рівню. Хоча ще кілька днів тому у нас було 7-8 областей, які були в "помаранчевому" рівні. Говорити про те, що ми наближаємося до "червоного" рівня в будь-якому регіоні - зарано", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко заявив, що три області мають високі ризики потрапляння в "червону" зону карантину - Чернівецька, Харківська та Луганська області.

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