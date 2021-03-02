Ляшко получил прививку от коронавируса

Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.

"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.

Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области.