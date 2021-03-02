Ляшко получил прививку от коронавируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня, 2 марта, получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Процесс вакцинации транслировался в эфире канала "Украина 24".
Как пояснил Ляшко, он публично вакцинировался от коронавируса, чтобы "не было лукавства" вокруг вакцинации в Украине.
"Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал он после прививки.
Прививку от коронавируса Ляшко сделал в больнице Кагарлыка в Киевской области.
Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, сегодня прививку от коронавируса получил президент Владимир Зеленский. Его вакцинировали от коронавируса на Донбассе.
Добавим, Зеленский назвал вакцинацию реальным путем возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.