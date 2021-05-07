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Ляшко рассказал, когда начнут делать вторую прививку каждой из вакцин

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 09:52
Ляшко рассказал, когда начнут делать вторую прививку каждой из вакцин Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса. Он назвал сроки по каждой из вакцин.

Об этом Ляшко рассказал в ходе брифинга в пятницу.

Вакцинация второй дозой в Украине стартует уже на следующей неделе.

"В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая", - рассказал Ляшко.

Дата начала вакцинации второй дозой:

  • CoviShield - 19 мая
  • CoronaVac - 11 мая
  • Pfizer-9 мая

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая только в двух областях превышены показатели по коронавирус. Так, в Донецкой и Черкасской областях чуть выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 8404 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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