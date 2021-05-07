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Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 08:16
Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.

Ситуация за сутки:

  • госпитализировали 3080 человек;
  • летальных случаев - 379;
  • выздоровели - 19 453 человека;
  • сделали тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавируса, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей.

Напомним, Запорожская и Полтавская области выходят из "красной" зоны.

Отметим, что только одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина.

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