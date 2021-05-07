Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом
Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.
Ситуация за сутки:
- госпитализировали 3080 человек;
- летальных случаев - 379;
- выздоровели - 19 453 человека;
- сделали тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавируса, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей.