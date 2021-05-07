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В Украине лишь в двух областях превышены показатели по COVID-19

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 09:21
В Украине лишь в двух областях превышены показатели по COVID-19 Фото: ситуация с коронавирусом в Украине улучшается (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 7 мая лишь в двух областях превышены показатели по коронавирусу. Так, в Донецкой и Черкасской областях немного выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения по COVID-19.

Норма по этому показателю составляет 20%, тогда как в Донецкой области он является 21,1%, а в Черкасской - 26,1%.

По всем остальным показателям - охват тестирований, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций и загруженность больничных коек - все регионы соответствуют норме.

При этом в Киеве второй день подряд коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует "зеленому" уровню эпидемической опасности.

В целом в "красной" зоне сейчас остается лишь один регион - Сумская область. Семь областей находятся в "оранжевой" зоне - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Остальные - в "желтой" зоне.

Напомним, сегодня "красную" зону карантина покинули еще две области - Полтавская и Запорожская.

В то же время в Центре экономики здравоохранения считают, что пока говорить о переходе Украины в "зеленую" зону рано.

Отметим, за вчера в Украине подтвердили 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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