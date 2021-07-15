Ляшко рассказал, придется ли украинцам заново вакцинироваться от COVID-19

По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.

"В приоритете, чтобы хотя бы один курс получили большинство украинцев. Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививку", - убежден министр.

Он отметил, что если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, в Украине тоже ее будут делать.

"Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем наблюдать.Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", - сказал Ляшко.