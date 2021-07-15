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Ляшко рассказал, придется ли украинцам заново вакцинироваться от COVID-19

Автор: Ульяна Безпалько

В Министерстве здравоохранения допускают повторную вакцинацию тех, кто прошел первый курс прививок. Однако пока нет четкого понимания, что будет дальше.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко интервью РБК-Украина.

По его словам, в Минздраве готовятся к вероятности такого развития событий.

"В приоритете, чтобы хотя бы один курс получили большинство украинцев. Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививку", - убежден министр.

Он отметил, что если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, в Украине тоже ее будут делать.

"Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем наблюдать.Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", - сказал Ляшко.

Ранее ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины.

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Виктор ЛяшкоВакцинация