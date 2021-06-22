UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ляшко рассказал, как Украина готовится к индийскому штамму COVID

Автор: РБК-Украина

Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.

Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что индийский дельта-вариант COVID-19 уже зафиксирован 92 странах мира, а ученые Академии наук Украины прогнозирует, что он может попасть в страну из России, поскольку там сейчас наблюдается активное распространение этого штамма.

Известно, что индийский штамм коронавируса вдвое увеличивает риск госпитализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19Виктор ЛяшкоКоронавирус