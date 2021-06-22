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Ляшко розповів, як Україна готується до індійського штаму COVID

Автор: РБК-Україна

Україна вже готується до можливої появи індійського штаму COVID-19. Зокрема, нарощуванням темпів вакцинації та обмеженнями на кордоні для іноземців.

Про це на прес-конференції після форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - зазначив Ляшко.

За його словами, паралельно з цим кожен, хто відвідує Україну, повинен надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що індійський дельта-варіант COVID-19 вже зафіксовано 92 країнах світу, а вчені Академії наук України прогнозують, що він може потрапити до країни з Росії, оскільки там зараз спостерігається активне поширення цього штаму.

Відомо, що індійський штам коронавірусу вдвічі збільшує ризик госпіталізації.

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COVID-19Віктор ЛяшкоКоронавірус