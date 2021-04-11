Ляшко розповів, як захворів коронавірусом після вакцинації

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як захворів на коронавірус після вакцинації. Як відомо, до цього він робив щеплення індійською вакциною AstraZeneса.

За словами Ляшка, симптоми хвороби, у нього почалися на 11-й день після введення вакцини. А позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після вакцинації.

Ляшко пояснює, що після вакцинації, в його випадку індійською вакциною AstraZeneса, має пройти 22 дні після введення першої дози. Про це сказано в інструкції від виробника. Тільки по закінченні цього періоду починається максимально гарантований захист. Він триватиме 90 днів, а після цього потрібно ввести другу дозу вакцини.

"Після цього ми будемо мати гарантований імунітет приблизно на рік", - уточнив Ляшко.

Заразив коронавірусом головного санітарного лікаря країни його колега ще до того, як минув 22 дні і вакцина почала працювати. Але завдяки вакцинації хвороба проходила в легкій формі.

"Навіть захворівши на 11-й день після вакцинації, хвороба у мене протікала легко. Симптоми, який я мав: один день температура до 38, на другий день я вже поїхав здавати тест на власному транспорті, оскільки мені прийшло повідомлення від колеги, що у нього позитивний тест. Всі інші дні я пив багато води та перебував більше на ізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою. Більше симптомів у мене не було", - каже Ляшко.