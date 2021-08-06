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Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине

Автор: Инна Собора

В Украине может не быть нового локдауна. Это возможно, если вакцинируется как можно больше людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире "ТСН.Ранок".

Он оценил ожидания украинцев относительно нового локдауна осенью.

"Ждать ли локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - сказал Ляшко.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта".

Напомним, в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.

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