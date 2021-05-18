Ляшко: следующая партия вакцины Pfizer ожидается после 7 июня

Следующая партия вакцины Pfizer от коронавируса может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Очередная партия поставки вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - вакцины Pfizer - (сегодня, - ред.) приехала в Украину. Около 130 000 доз вакцины - это одна из поставок из партии в 500 000 доз, которая будет приходить в течение недели. Следующую поставку м-РНК вакцины в рамках глобальной инициативы мы ожидаем на неделе с 7 июня", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до полумиллиона доз вакцины Pfizer будут использованы для вакцинации учителей. Уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям.

Кроме того, ведется подготовка к началу вакцинации тех, кто записался в лист ожидания через "Дію". Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые пункты откроются в крупных городах.