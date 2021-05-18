UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко: следующая партия вакцины Pfizer ожидается после 7 июня

Автор: РБК-Украина

Следующая партия вакцины Pfizer от коронавируса может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Очередная партия поставки вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - вакцины Pfizer - (сегодня, - ред.) приехала в Украину. Около 130 000 доз вакцины - это одна из поставок из партии в 500 000 доз, которая будет приходить в течение недели. Следующую поставку м-РНК вакцины в рамках глобальной инициативы мы ожидаем на неделе с 7 июня", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до полумиллиона доз вакцины Pfizer будут использованы для вакцинации учителей. Уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям.

Кроме того, ведется подготовка к началу вакцинации тех, кто записался в лист ожидания через "Дію". Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые пункты откроются в крупных городах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус