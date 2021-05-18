Украина на этой неделе получит полмиллиона доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX

Сегодня в Украину доставили вторую партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на этой неделе Украина ожидает поставки почти полмиллиона доз данной вакцины по инициативе COVAX.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"Только в аэропорту «Киев» приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем, на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе COVAX", - написал министр. В Минздраве отметили, что новая партия состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.