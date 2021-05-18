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Украина на этой неделе получит полмиллиона доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX

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Киев, Вторник 18 мая 2021 10:53
Украина на этой неделе получит полмиллиона доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в Украину доставили вторую партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на этой неделе Украина ожидает поставки почти полмиллиона доз данной вакцины по инициативе COVAX.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"Только в аэропорту «Киев» приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем, на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе COVAX", - написал министр.

В Минздраве отметили, что новая партия состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.

Украина на этой неделе получит полмиллиона доз вакцины Pfizer по инициативе COVAX

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначені для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как объяснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие образовательных учреждений.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом.

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