Ляшко о вакцинации детей от COVID: делать это стоит, но пока рано

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю - еще рано", - считает Виктор Ляшко.

В МОЗ проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости и выявили, что этот показатель не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий", - добавил министр.



Глава МОЗ считает, что тратить ресурс и энергию сейчас на вакцинацию детей не стоит.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения - и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - объяснил он.