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Ляшко про вакцинацію дітей від COVID: робити це варто, але поки рано

Автор: Анна Полисученко

Вакцинувати дітей від COVID варто, але поки рано. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "24 каналу".

"Коли ми говоримо, чи варто чи не варто вакцинувати дітей, відповідь - варто. Варто починати масову кампанію? Я кажу - ще рано", - вважає Віктор Ляшко.

У МОЗ проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів та кількість дітей у структурі захворюваності та виявили, що цей показник не перевищує 8%.

"Ми аналізували це до циркуляції штаму "Дельта", після виявлення штаму "Дельта" в Україні. У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років. А ось рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років - досить високий", - додав міністр.

Глава МОЗ вважає, що витрачати ресурс і енергію зараз на вакцинацію дітей не варто.

"Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення - і тоді переключимося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути пріоритезований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя", - пояснив він.

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Олег ЛяшкоВакцинація