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Ляшко выздоровел от COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он вернулся к работе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что течение болезни было легким, без осложнений.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе", - заявил Ляшко.

Главный санврач рассказал, что находился на больничном до отсутствия клинических проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

"В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется. Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - отметил он.

Напомним, 2 марта замглавы Минздрава получил прививку от коронавируса. Ляшко был привит вакциной Oxford/AstraZeneca. 15 марта он сообщил, что заболел COVID-19.

Отметим, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Новости Украины Виктор Ляшко
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