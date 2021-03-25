Ляшко выздоровел от COVID-19

Он сообщил, что течение болезни было легким, без осложнений.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе", - заявил Ляшко.

Главный санврач рассказал, что находился на больничном до отсутствия клинических проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

"В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не требуется. Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - отметил он.