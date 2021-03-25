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Ляшко одужав від COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень.

"Друзі, одужав та повернувся до роботи", - заявив Ляшко.

Головний санлікар розповів, що перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

"У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно. Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, всерівно хвороба протікає легше", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 березня заступник голови МОЗ отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко був щеплений вакциною Oxford/AstraZeneca. 15 березня він повідомив, що захворів COVID-19.

Зазначимо, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Новини України Віктор Ляшко
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