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Ляшко: завод в Харькове сможет разливать более 10 000 доз COVID-вакцины в час

Автор: Артем Горовенко

Завод фармацевтической компании "Лекхим" в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируют запустить уже в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, он обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям - вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита. Он также отметил, что Кабинеи министров уже разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.

"Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности "Лекхима" позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", - подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk - разлив и расфасовка готового продукта.

"Запуск уже в 2022 году", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, а испытания проводятся на мышах в институте в Гданьске.

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ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус