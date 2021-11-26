Ляшко: завод у Харкові зможе розливати понад 10 000 доз COVID-вакцини на годину

За його словами, він обговорив з керівництвом компанії запуск лінії виробництва вакцин за трьома позиціями - вакцини проти коронавірусу, грипу та поліомієліту. Він також зазначив, що Кабінет міністрів вже дозволив фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19.

"Так ми зможемо налагодити власне виробництво вакцин і розширити виробництво інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, необхідних пацієнтам. Потужності "Лекхіма" дозволять розливати понад 10 тисяч доз вакцини на годину і більше 30 млн доз на рік", - підкреслив Ляшко.

Він уточнив, що опрацьовується як власне виробництво української вакцини, так і за технологією in bulk - розлив і розфасовка готового продукту.

"Запуск вже в 2022 році", - додав міністр.